Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu exista nici cea mai mica sansa ca un referendum de demitere a presedintelui Klaus Iohannis sa aiba succes, conform evaluarilor liberalilor, precizand ca orice demarare a procedurii de suspendare nu are niciun fundament constitutional.



"Conform evaluarilor noastre, nu exista nici cea mai mica sansa ca un referendum de demitere a lui Iohannis sa aiba succes, dimpotriva, ii batem pe pesedisti rau de tot in cazul in care se ajunge la referendum. Dar eu anticipez ca nu se va ajunge la referendum, pentru ca nu cred ca majoritatea…