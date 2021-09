Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban le amintește celor de la USR-PLUS ca "exista un acord de coalitie".Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier din partea USR PLUS, Orban a spus ca „nu exista aceasta ipoteza" și ca „refacerea coalitiei se face pe baza acordului existent, eventual se pot completa anumite…

- Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata în calcul varianta înlocuirii actualului premier Florin Cîtu cu unul din partea USR PLUS, liderul liberal susținând și ca Dacian Cioloș a încercat sa devina președintele PNL, transmite Agerpres.Reacția sa…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, duminica, la Iași ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, precizand ca exista un „acord de coaliție”, potrivit Agerpres. Președintele PNL Ludovic Orban a fost prezent, duminica, la Iași pentru…

- ”Eu, daca eram președintele Romaniei și intr-un document se spunea "transmiteți informația ca președintele Romaniei il sprijina pe candidatul cutare", aș fi luat poziție. N-aș fi acceptat sa-mi fie folosit mie numele intr-un document in care, practic, se face campanie pentru un candidat invocandu-se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca daca presedintele unei filiale judetene a partidului îsi anunta sustinerea pentru unul dintre candidatii la presedintia PNL, ceilalti membri de partid nu îsi schimba parerea "de pe o zi pe alta"."Cine are convingerea ca poate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu se considera responsabil de campania de vaccinare pentru ca nu are atributii in acest sens ca presedinte al Camerei Deputatilor, insa a mentionat ca, in calitate de lider al PNL, a "urmarit sistematic, a realizat indemnuri si a propus solutii". Liderul…

- Lupta pentru putere este din ce in ce mai aprinsa, iar funcția de premier pare sa fie miza confruntarii dintre doua figuri politice reprezentative. In cursul zilei de duminica, Ludovic Orban a fost prezent la Piatra Neamț, acolo unde a susținut o declarație de presa. Printre altele, acesta a avut discuții…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași ca spitalele trebuie sa foloseasca cei 50 de milioane de euro prevazuți cand el era premier pentru modernizarea circuitelor si instalatiilor. „Stiti foarte bine ca inca din…