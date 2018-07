Orban nu exclude prelungirea sesiunii extraordinare a Parlamentului pentru o OUG pe legea offshore

Stiri pe aceeasi tema

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- Liderul senatorilor USR, Vlad Alexandrescu, a declarat, ca joi seara, la ora 18.00, a fost convocata o sedinta a Biroului permanent al Senatului, si ca este foarte probabil ca PSD-ALDE sa vrea sa prelungeasca sesiunea extraordinara pana pe 10 august.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si eventualelor modificari aduse Codului de procedura penala pana la pronuntarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, acuza majoritatea parlamentara ca taraganeaza adoptarea legii privind exploatarile offshore. Liberalii ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa dea...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD nu a majorat pensiile in 2018, ci le-a taiat, aratand ca de la 1 iulie fiecare pensionar a pierdut aproximativ 35% din marirea la care avea dreptul."Acum in luna iulie, cand Guvernul se bate cu caramida in piept ca a marit pensiile romanilor,…

- Jigniri și ironii intre Putere și Opoziție, la dezbaterea moțiunii de cenzura; Dancila a incurcat Consiliul European cu Consiliul UE, și i-a atras atenția lui Traian Basescu ca a greșit cand a spus ca ea va fi cea care va reprezenta Romania, de la 1 ianuarie 2019. In replica, Traian Basescu i-a raspuns…

- Curtea Constitutionala discuta marti sesizarea presedintelui privind Legea referendumului, care prevede ca data organizarii unui referendum pentru revizuirea Constitutiei sa fie stabilita de Guvern. Legea a fost trimisa la reexaminare de catre presedintele Iohannis, a fost adoptata din nou de Parlament,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, taxeaza din nou actualul guvern, despre care spune ca nu a facut nimic in ceea ce priveste preluarea de catre tara noastra la 1 ianuarie 2019 a sefiei Consiliului Uniunii...