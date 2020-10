Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la Constanta, ca PSD nu este "cel mai potrivit purtator de cuvant al guvernului", facand referire la speculatiile potrivit carora dupa alegerile parlamentare va fi dispusa carantinarea, anunța AGERPRES."Nu este PSD-ul cel mai potrivit purtator…

- Elena Basescu deschide lista PMP Constanta la alegerile parlamentare. Fiica fostului presedinte Traian Basescu a primit locul ca si asigurat in Camera Deputatilor, desi nu a activat o zi in filiala de la Constanta, orasul ei natal.

- PSD vrea sa amane alegerile parlamentare pana pe 14 martie 2021. In acest sens a fost depus un proiect de lege in Parlament. Premierul Ludovic Orban considera ca mandatului legislativului va genera „consecinte negative”. „Din punctul meu de vedere, mandatul actualului Parlament expira la data de 20…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat ca PSD, pe care il considera "cel mai corupt partid", primeste inca "un cadou", acela de a putea decide cand vor avea loc alegerile parlamentare. Aprecierile vin in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti,…

- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- Premierul Ludovic Orban spune ca o eventuala votare a motiunii de cenzura inaintate de PSD ar "subrezi dramatic capacitatea Guvernului de a face fata provocarilor imense” cu care se confrunta, el aratand ca, din punctul de vedere al puterii executive, dezbaterea motiunii inainte de a se pronunta…

- Premierul Ludovic Orban susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile locale, in ciuda solicitarii liderului PSD, Marcel Ciolacu. Orban a explicat ca in ultimele 7 zile a scazut numarul de cazuri și masurile Guvernului dau roade. ”Alegerile locale raman pe 27 septembrie. Am vazut declarațiile…

- Textul motiunii de cenzura a PSD a fost citit in parlament Foto cdep.ro Textul moțiunii de cenzura depuse de PSD împotriva Guvernului condus de liberalul Ludovic Orban a fost citit astazi în plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului convocate în sesiunea extraordinara.…