Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu este de acord cu propunerea presedintelui Consiliului Judetean Harghita ca in judetele cu scenariul verde elevii de la ciclul primar si copiii de la gradinita sa nu fie obligati sa poarte masca de protectie sanitara.



"E o propunere cu care noi nu suntem de acord. Obiectivul nostru fundamental este acela de a respecta dreptul la educatie al copiilor si acela de a proteja sanatatea copiilor si a cadrelor didactice in cadrul scolii, in cadrul procesului educational. Cea mai sigura masura de impiedicare a raspandirii virusului este portul mastii,…