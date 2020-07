Stiri pe aceeasi tema

- CCR a decis, in unanimitate: dublarea alocatiilor este constitutionala! Curtea Constituționala a decis miercuri sa respinga sesizarea Guvernului pe proiectul de lege care prevedea intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor. Astfel, CCR a decis ca este constituționala legea care respinge Ordonanța Guvernului…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca PSD va ține pe loc Legea carantinarii, in Senat, pana in momentul in care premierul Ludovic Orban sau ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu vor veni in Parlament sa lamureasca anumite controverse.”Primul ministru și ministrul Justiției,…

- Proiectul de lege care reglementeaza carantina, izolarea si intrnarea, in cazul unor situatii de risc epidemiologic ajunge la vot in Parlament si urmeaza sa intre in prima Camera sesizata, la deputati. Social-democratii au criticat dur proiectul, Marcel Ciolacu spunand ca are in cuprins "aberatii majore,…

- Presedintele PNL a argumentat decizia prin aceea ca "este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare"."Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte proiecte care au fost…

- "Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte proiecte care au fost adoptate de Parlament fara punctul de vedere al Guvernului si fara o incercare de colaborare si deja am castigat…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Guvernul va sesiza la CCR legea privind dublarea alocatiilor. "Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte…

- PSD amenința Guvernul Orban cu moțiunea de cenzura de pe vremea starii de urgența, iar daca moțiunea va trece, social-democrații merg pe doua variante: guvern politic sau de uniune naționala, scrie Agerpres. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvand al PSD, Lucian Romașcanu, care spune ca, in mod…

- "Proiectul de lege care a fost votat in Parlament privind desfiintarea pensiior speciale este un proiect de lege initiat de PNL si nu avem nicio vina ca a fost declarat neconstitutionala legea de catre CCR (...) o Curte Constitutionala care in mod normal n-ar trebui sa judece legea pentru ca multi…