- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei…

- Premierul Ludovic Orban a avut vineri o intalnire cu reprezentantii industriei HoReCa la Palatul Victoria. El a asigurat ca Guvernul va continua sa plateasca somajul tehnic pentru angajati din domeniu, in perioada in care activitatea este suspendata si ca vor fi analizate masuri fiscale pentru sprijinirea…