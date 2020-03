Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban sustine ca PSD a amanat congresul care fusese programat pentru 29 februarie nu din cauza virusului COVID – 19, ci „pentru ca nu s-au inteles intre ei”. Orban acuza faptul ca informatii legate de acest virus sunt folosite in scop electoral si ca „situatia ar fi fost…

- Ludovic Orban a declarat ca, în cazul în care nu va fi luni cvorum pentru învestirea Guvernului, vina îi apartine celor care vor absenta. PSD, Pro România si ALDE nu participa la votul de învestire.„Asa cum au fost prezenti la demiterea Guvernului prin…

- Ludovic Orban sustine ca Guvernul PNL a prorogat intrarea in vigoare a contributiilor financiare suplimentare, in timp ce Guvernul PSD a introdus coplata. Premierul a acuzat PSD ca in perioada in care a fost la guvernare, "a pus pe spinarea copiilor si nepotilor" credite pe care acestia trebuie sa…

- Guvernul doreste ca pe fiecare program de inzestrare a Armatei sa existe unul de de offset, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, care a afirmat ca offset-ul este un instrument care va fi folosit pentru a putea sustine dezvoltarea industriei de aparare din Romania. "Astazi am prevazut in program…

- Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care ar putea fi reluate in martie Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care vor fi reluate, probabil, din luna martie, a declarat luni seara premierul Ludovic Orban. "Vor fi finanţate. Aici este clar…

- Ludovic Orban a anuntat, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul isi asuma raspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114, din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicatii si fonduri private de pensii. Premierul a prezentat amendamentele aduse de parlamentari. "Cand am primit…

- Guvernul a decis, vineri dimineața, sa amane adoptarea proiectului de buget pe 2020, dupa rectificarea bugetara care va avea loc luni, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Decizia vine ca urmare a alocarii peste 900 de milioane de lei pentru plata in cazul fraților Micula.Citește…

- Guvernul va ingheta valoarea punctului de amenda pentru anul viitor, dar calculul trebuie schimbat, pentru ca aceasta relatie intre punctul de amenda si salariul minim pe economie nu este ”solutia care sa se poata aplica”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.”Am luat decizia sa facem si noi ceea…