- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”. Articolul integral pe MEDIAFAX .

- Legea achizițiilor publice a fost finalizata. Liderul PSD Dragnea s-a lansat, luni, intr-un ataca la adresa funcționarilor din ministere. ”Sunt inca oameni prin esaloanele II, poate chiar IV, care fac orice ca sa blocheze investitiile”, a spus el. Și premierul Viorica Dancila a anunțat ca legea achizițiilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, joi, premierului Viorica Dancila o scrisoare deschisa in care anunta ca senatorul Florin Citu a fost delegat pentru grupul de lucru al Guvernului pentru adoptarea monedei euro, dar pentru o perioada de sase luni, aratand ca in acest termen asteapta un plan…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…

- Proiectul privind Unirea Romaniei cu Republica Moldova caștiga tot mai mulți adepți in randul clasei politice din cele doua țari. Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova și explica necesitatea unui asemenea gest.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

