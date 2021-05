Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu a anuntat ca se va renunta acum la gratuitatea vaccinului anti-COVID, ci se va putea ajunge in aceasta situatie atunci cand SARS-COV-2 va deveni un virus banal, cum este cel al gripei.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, 25 mai, intr-o conferința de presa, ca renunțarea la gratuitatea vaccinului anti-COVID ar putea intra in discuție numai atunci cand „virusul va deveni banal, cum e virusul de gripa”. Ludovic Orban a facut precizari cu privire la declarația sa de ieri,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a facut precizari, marți, cu privire la declarația sa potrivit careia romanii ar putea plati pentru vaccinul anti-Covid. Dupa ce premierul Florin Cițu l-a contrazis, asigurand ca vaccinul va ramane gratuit in aceasta perioada, Orban a clarificat cele spuse cu o zi in urma:…

- Președintele PNL Ludovic Orban a facut precizari, marți, cu privire la declarația ca romanii ar putea plati pentru vaccinul anti-COVID. „Nu in perioada de pandemie, nu pana cand nu se va ajunge la o imunizare colectiva. Am fost intrebat la Argeș pe tema asta și am dat o explicație destul de…

- Proiectul USR-PLUS, de acordare a unei zile libere celor care se vaccineaza, nu are sprijinul liberalilor, care se plang de faptul ca nu a existat o discuție pe acest subiect la nivel de coaliție. „Nu s-a discutat la nivelul coaliției, nu face parte di strategia de vaccinare, care e stabilita la nivel…

- Modul in care este gestionat Ministerul Sanatații este privit cu ingrijorare, spune președintele PNL, Ludovic Orban, care precizeaza ca USR PLUS are raspunderea politica exlusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ședința…

- Modul in care este gestionat Ministerul Sanatații este privit cu ingrijorare, spune președintele PNL, Ludovic Orban, care precizeaza ca USR PLUS are raspunderea politica exlusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ședința…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu exclude posibilitatea introducerii prin lege a vaccinarii anti-COVID-19, precizand ca exista un proiect in Parlament care poate fi imbunatațit, transmite...