Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a fost consultat de actualul premier referitor la noul ministru de Finanțe. In opinia sa, ar trebui sa existe un consens atat la nivelul partidului cat și al președinției. „Aici, domnul Citu utilizeaza niste item-uri: competenta, integritate…Trebuie verificat…

- La 6 ani dupa plecarea din SUA, pe 21 iulie 2008, Florin Citu a fost chemat in judecata in instanta din Iowa pentru o datorie neplatita de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii. Agentia Mediafax…

- Premierul Florin Citu a declarat, in privinta celui de- al doilea dosar din SUA, deschis in urma unei datorii neplatite de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, ca este vorba despre o decizie de respingere a unei sentinte civile, despre care nu a fost informat…

- Prmiul ministru Florin Cițu susține ca nu știe de unde a aparut dosarul conform caruia ar fi datorat aproape 6.700 de dolari unei banci din Statele Unite ale Americii și spune ca nu a avut pana acum la cunșoștința de acest fapt. „Este, de fapt, o decizie de respingere a unei sentinte civile despre…

- Agentia Mediafax si Aleph News au obtinut in urma unei solicitari oficiale, si dosarul civil al premierului Florin Vasile Citu, asa cum el a fost pus la dispozitie de catre autoritatile judiciare americane. Iata faptele si marturiile, in ordine cronologica, asa cum se regasesc si reies din documentele…

- Florin Cițu, inca un dosar in instanțele din SUA: Premierul, chemat in judecata pentru o datorie neplatita Florin Cițu, inca un dosar in instanțele din SUA: Premierul, chemat in judecata pentru o datorie neplatita La data pe 21 iulie 2008, dupa 6 ani de la plecarea din Statele Unite ale Americii, premierul…

- Este vorba de un dosar in instanța civila, pentru ca celalalt era penal, e vorba de un proces deschis in 2008, la 6 ani dupa ce Cițu a pelcat din Statele Unite.El avea o datorie de aproape 6.700 de dolari, fiind vorba de un card de credit. Banca și a vandut creanțele unei firme de recuperari, iar aceasta…

- Sindicatul Europol: „alcoolemia de 0,161 (BAC) a premierului Florin Citu, in SUA, „se traduce” in aproximativ un litru de tarie” Sindicatul Europol: „alcoolemia de 0,161 (BAC) a premierului Florin Citu, in SUA, „se traduce” in aproximativ un litru de tarie” Reprezentantii Sindicatului Europol afirma…