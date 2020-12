Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor. "Nu am nici cea mai mica emotie. Am incredere in toti parlamentarii PNL si USR PLUS si in parlamentarii UDMR ca vor respecta pactul de coalitie si am incredere nu numai ca ma vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta. El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta.El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au facut progrese importante in negocierile privind formarea coaliției și este posibil ca in aceasta seara sa avem un nou Guvern.„Veți știi la finalul zilei, o sa va anunț ca am facut progrese foarte importante. Programul mai are 2 segmente de discutat,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile lui Ludovic Orban in care a anunțat variantele cu care PNL va merge la negocieri. Social-democratul spune ca „circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș”. „Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o funcție din care a plecat…

- „Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amandoi (Orban si Citu). Mai departe, lucrurile se complica, fiindca ca in acest moment noi consideram ca celelalte doua functii politice din stat - cea de presedinte al Senatului si presedinte al Camerei Deputatilor - trebuie sa revina celorlalte doua…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru cei de la USR PLUS și UDMR, care le vor fi parteneri intr-o viitoare coaliție de guvernare. Propunerea 1 este ca Ludovic Orban sa fie premier,…

- Despre negocierile din ultimele zile cu USR-PLUS și UDMR, blocate in prezent, Orban spune ca negocierile se desfașoara „pe palier politic parlamentar si al programului de guvernare”.„Sigur ca negocierile nu se desfașoara atat de rapid, sunt puncte in care avem diferențe, dar deschiderea noastra e aceeași…