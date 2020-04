Orban: Nu am avut niciun moment în evaluare posibilitatea de îngheţare a anului şcolar Premierul Ludovic Orban a declarat ca autoritatile nu au avut "niciun moment" in evaluare inghetarea anului scolar si a adaugat ca obiectivul Guvernului este acela de a asigura toate conditiile posibile pentru ca elevii si studentii sa incheie anul scolar, iar examenele nationale sa fie sustinute. "Cu siguranta, am spus ca noi nu am avut niciun moment in evaluare aceasta posibilitate de inghetare a anului scolar. Obiectivul nostru este sa asiguram toate conditiile posibile astfel incat elevii, studentii sa incheie anul scolar, sa poata sa dea examenele care trebuie date, examenul de capacitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, marti seara, intr-o interventie la TVR, ca autoritatile romane nu au avut niciun moment in evaluare ipoteza privind inghetarea anului scolar din cauza pandemiei generate de coronavirus. SCOLI INCHISE in Romania. Ministrul Sanatatii a anuntat cand se reiau cursurile…

- Primul ministru Ludovic Orban reafirma decizia autoritatilor conform careia este exclusa posibilitatea inghetarii anului scolar, el spunand ca niciun moment nu a fost luata in considerare aceasta ipoteza.

- Programele sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 - 2020.Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe…

- „Dupa 15 mai este posibil sa redeschidem scolile. Dar este posibil sa redeschidem pe 20 mai, pe 25 mai, pe 1 iunie. Cand ne va permite, pe baza analizelor pe care le avem, contextul epidemilogic. Decizia depinde de cum evolueaza dinamica infectarilor si reducerea la maxim a oricarui risc pentru elevi…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți seara, ca toți elevii și studenții vor incheia anul școlar in vara și vor susține examenele. De asemenea, acesta le-a cerul profesorilor sa intensifice predarea online și sa pregateasca examenele.Șeful executivului a precizat ca, daca lucrurile merg bine, elevii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti seara, ca anul scolar va fi incheiat, iar elevii si studentii vor sustine examenele. Premierul afirma ca activitatea ar putea fi reluata dupa 15 mai. ”Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an. La fel, studentii…

- In contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale. Resursele de antrenament tip test, realizate impreuna cu…

- In contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenelor nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale. Resursele de antrenament tip test, realizate impreuna cu…