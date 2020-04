Orban: Nu a existat nicio discuţie pe tema şomajului tehnic pentru cadrele didactice Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca nu a existat nicio discutie pe tema introducerii somajului tehnic pentru cadrele didactice, iar Guvernul nu are in vedere sub nicio forma aceasta solutie. "Nu a existat nicio discutie pe tema somajului tehnic pentru cadrele didactice. Cadrele didactice trebuie sa tina orele pe platforme online, prin media, prin toate mijloacele pe care pot sa organizeze orele si sa isi faca treaba, sa ii invete pe copii, astfel incat sa nu fie necesara amanarea anului. Nu avem in vedere sub nicio forma aceasta solutie. Incercam sa ne organizam astfel incat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

