- Educatia este o conditie ''de baza'' pentru o societate civilizata si elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus - grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur, a transmis, luni, premierul Ludovic Orban, in mesajul cu ocazia inceperii noului…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni dimineața, un mesaj elevilor și profesorilor care s-au intors de azi la școala. Premierul a spus ca este un an școlar atipic și un test pentru intreaga societate și le cere acestora sa fie responsabili și sa respecte masurile de prevenție, potrivit News.„Copiii…

- Premierul Ludovic Orban afirma in mesajul transmjis luni, cu ocazia inceperii noului an scolar, ca elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus pe care trebuie sa o invete: grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur, subliniind ca ne confruntam cu un inamic…

- Ludovic Orban a declarat luni, cu privire la inceperea noului an școlar, ca „lucrurile cred ca sunt clare. Atat președintele, cat și Guvernul, au anunțat modalitatea de deschidere a școlilor, in funcție de nivelul de raspandire al virusului”, amintind de cele trei scenarii - vezi aici - Ministerul…

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca seful statului si Guvernul "nu sunt in stare" sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest an scolar. "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis si Guvernul sau nu sunt in stare sa le spuna…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, legat de redeschiderea școlilor și elaborarea a trei scenarii, ca șeful statului și Guvernul „nu sunt in stare sa le spuna concret parinților cum vor invața copiii lor in acest an școlar”. „Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis…

- PSD cere Guvernului PNL sa faca „tot posibilul” ca anul scolar sa inceapa in siguranta, spunand ca educatia online este „imposibila” in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii „solide” arata „cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor”. „Copiii trebuie sa mearga la #școala,…