- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca Guvernul nu urmareste sa ajunga la un nou "lockdown", ci are ca obiectiv reducerea si stoparea ratei de infectare."Noi nu urmarim sa ajungem la un "lockdown", am spus din capul locului. Obiectivul nostru este sa reducem rata de infectare, sa stopam cresterea…

- Ludovic Orban a fost, sambata, in vizita la DSP București. La finalul acestei vizite, premierul Romaniei a facut declarații, vorbind, printre altele, și despre scenariul carantinarii Capitalei.

- Dupa ce a fost, sambata, in vizita la DSP București, premierul Ludovic Orban a vorbit și de o posibila carantinare a Bucureștiului."Obiectivul este sa nu ajungem in situația de a carantina Bucureștiul. Daca cetațenii respecta regulile, nu vom ajunge in situația asta. Citește și: Capii…

- Ludovic Orban a vorbit in cursul serii de duminica despre posibilitatea majorarii pensiilor. Acesta le recomanda pensionarilor sa nu se mai increada in promisiunile PSD, deoarece Guvernul nu are „fabrica de tiparit bani”. Drept urmare, pentru moment, pensiile nu vor suferi schimbari, cu atat mai puțin…

- "Eu le spun oamenilor: nu va mai lasați mințiți cu PSD. E ca in povesta aia, "nu lasa vrabia din mana pentru cioara de pe gard". Obiectivul nostru e ca la fiecare creștere, ca sunt pensii sau salarii, sa existe resuse financiare pentru a le putea plati. Guvernul nu are fabrica de tiparit bani. Orice…

- Guvernul nu ia in calcul modificarea sistemului fiscal, nici majorarea TVA si nici introducerea de noi impozite si taxe, pentru acoperirea, incepand de anul viitor, a dezechilibrelor bugetare actuale, a afirmat premierul Ludovic Orban, dupa sedinta pe care a avut-o ieri, in calitate de presedinte al…

- Orban: Romania se afla intre tarile UE cu deficit bugetar mic si cea mai redusa scadere economica. Obiectivul este sa mentinem deficitul cat mai jos Romania este printre tarile UE cu cea mai redusa contractie economica, dar si cu cea mai mica crestere a deficitului bugetar, iar investitiile publice…