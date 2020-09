Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a admis ca au existat discuții pe scenariul organizarii cursurilor online de la 14 septembrie, iar revenirea in clase sa se faca... The post Rasturnare de situatie… Scenariu in discuție: Scoala online de la 14 septembrie, revenirea in clase de la 1 octombrie appeared first on…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va solicita Grupului Tehnico-Științific o analiza privind redeschiderea activitații in spațiile inchise.”Am solicitat grupului de suport tehnico științific sa analizeze posibilitatea reluarii activitații in spații inchise, in restaurante. Aștept evaluarea și in funcție…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, intrebat cand vor avea loc restul creșterilor punctului de pensie pana se ajunge la o majorare de 40%, ca este „prematur sa existe in momentul de fața o planificare”. De la 1 septembrie, punctul de pensie crește cu 14% in loc de 40% cum prevede legea pensiilor.„Restul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți, intrebat daca iși va asuma din nou guvernarea in caz ca moțiunea de cenzura va trece, ca nu fuge de pe „campul de lupta”, declarandu-se convins ca aceasta nu va trece.„Eu nu ma joc cu soarta Romaniei. In momentul in care mi-am asumat aceasta poziție…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca decizia privind procentul de crestere a pensiilor va fi luata in aceasta saptamana, precizand ca si pensia minima va fi majorata cu un procent similar punctului de pensie. Orban a afirmat, intrebat in legatura cu procentul de majorare a pensiilor, ca decizia…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat primele masuri Sursa articolului: VIDEO Premierul Ludovic Orban, ANUNȚ despre primele masuri dupa RECORDUL de infectari COVID Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Epidemiologul Molnar Geza susține ca trecem printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. Totodata, acesta considera ca izolarea este un act medical, iar carantina unul administrativ, astfel, persoanele infectate trebuie izolate pentru a nu raspandi virusul.…

- Premierul Ludovic Orban a depus, la ora 9,00, coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si la Monumentul "Kilometrul zero al democratiei". Momentul marcheaza 30 de ani de la...