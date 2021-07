Stiri pe aceeasi tema

- „Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza niciun congres, nimeni nu transeaza nicio conferinta de alegeri. Singurii care aveti dreptul sa decideti si sa decideti exact cum considerati dumneavoastra ca este bine pentru…

- „Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza niciun congres, nimeni nu transeaza nicio conferinta de alegeri. Singurii care aveti dreptul sa decideti si sa decideti exact cum considerati dumneavoastra ca este bine pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nimeni din partid nu transeaza nici congresul de alegere a conducerii centrale, nici conferinta de alegeri. "Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Ludovic Orban a anuntat la Cluj ca procedurile de alegeri in partid vor fi declansate in curand. Presedintele PNL spune ca nu exista o competitie pentru ca deocamdata este singurul candidat. Intr-o alta conferinta de presa, organizata la Suceava, premierul Citu a negat existenta unei campanii electorale…

- Ludovic Orban a anuntat la Cluj ca procedurile de alegeri in partid vor fi declansate in curand. Presedintele PNL spune ca nu exista o competitie pentru ca deocamdata este singurul candidat. Intr-o alta conferinta de presa, organizata la Suceava, premierul Citu a negat existenta unei campanii electorale…

- Ludovic Orban a anuntat la Cluj ca procedurile de alegeri in partid vor fi declansate in curand. Presedintele PNL spune ca nu exista o competitie pentru ca deocamdata este singurul candidat. Intr-o alta conferinta de presa, organizata la Suceava, premierul Citu a negat existenta unei campanii electorale…

- Ludovic Orban: 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii mele. In mod clar o sa facem Congres anul acesta Ludovic Orban a anuntat vineri ca 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului.…