- PNL va solicita în plenul Parlamentului retrimiterea raportului la rectificarea bugetara la Comisiile de buget-finante, a declarat, duminica, la Iasi, premierul Ludovic Orban, care a adaugat ca nu sunt posibile cheltuielile cuprinse în acesta, deoarece s-ar risca ajungerea tarii în…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, acuza PSD ca "a bagat Romania in faliment", prin adoptarea in comisiile parlamentare a unor amendamente la rectificarea bugetara care ar genera cheltuieli de peste 6,3% din PIB. "Astazi PSD (...) a bagat Romania in faliment. In comisiile de buget-finante,…

- „Miercuri vom propune Birourilor permanente reunite sa facem un plen comun si sa avem in discutie rectificarea bugetara unde vom face modificarea ca marirea pensiilor sa nu fie de 14%, sa fie in continuare de 40% cum este scris in lege. Vom mai propune sa fie alocata o suma catre Start-up Nation, fiindca…

- Social-democrații vor sa elinime din OUG privind rectificarea bugetara articolul care majoreaza pensiile cu doar 14% si vor creșterea cu 40% a punctului de pensii, așa cum prevede legea. "Birourile Permanente Reunite se vor reuni maine (miercuri - n.r.) și vor pune pe ordinea de zi a comisiilor reunite…