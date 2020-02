Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban, prezent luni la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania, a dat asigurari ca va exista si o a treia etapa a Programului National de Dezvoltare Locala."Va exista cu siguranta un PNDL 3, sa nu aveti niciun fel de emotie in aceasta privinta. Acum, pe de…

- Ludovic Orban: „Dublarea alocațiilor ne costa 6 miliarde de euro. Nu avem banii aștia!”Alocațiile pentru copii nu vor fi dublate pentur ca nu exista bani la buget pentru aceasta majoare, in contextul in care o astfel de masura ar avea un impact de 6 miliarde de euro.„Alocațiile pentru copii au fost…

- La Ungheni, pe data de 25 ianuarie a fost dat startul unui educațional eveniment regional a proiectului Moldova ReConect, adresat in exclusivitate pentru absolvenții liceelor din Ungheni, dar și absolvenți ai diferitor programe oferite de catre Guvernul SUA pentru moldoveni. In cadrul evenimentului…

- „Nu ar trebui sa plece niciun ministru ca i-am ales sa stea, nu sa plece. In schimb, ar trebui sa-și imbunatațeasca unii dintre ei comunicarea, pentru ca fac lucruri, unii dintre ei fac lucruri extraordinare, mulți au gasit lucruri pe care nu le dezvaluie inca și nu ințeleg, de ce, pentru ca trebuie…

- Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a discutat astazi cu ambasadorul american în România, Adrian Zuckerman, despre situația din Republica Moldova. Oficialii au cazut de acord sa continue o coordonare apropiata pe acest subiect. Ministerul Afacerilor Externe…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania va continua doar proiectele care sprijina direct cetațenii din Republica Moldova, atata timp cat guvernul de Chișinau nu arata ca este determinat sa iși reformeze instituțiile și sa urmeze un parcurs european.

- Consilierii premierului Ion Chicu au reacționat la declarația prim-ministrului roman Ludovic Orban, care a declarat recent ca Guvernul de la Chișinau nu poate fi considerat „un partener serios”.

- Traian Basescu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca Ludovic Orban trebuie sa fie atent la PSD, amintind de sondajul CURS, care spune ca fostul partid de guvernțmant e in creștere."Ați vazut sondajul CURS, e o instituție serioasa. PSD a revenit la 31 la suta. Are in fața un an și se…