Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca isi doreste, la fel ca presedintele Klaus Iohannis, o administratie in care influenta factorului politic sa fie cat mai redusa.



"Pozitia presedintelui si pozitia mea este foarte clara in privinta administratiei. Noi ne dorim o administratie in care factorul politic sa aiba o influenta din ce in ce mai mica. Chiar punctul meu de vedere este ca cine vrea sa faca o cariera in functia publica nu trebuie sa aiba legatura cu politica. Toate functiile trebuie ocupate prin concurs. (...) Noi, din pacate, nu am mai putut sa organizam niciun concurs,…