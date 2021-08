Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti seara ca partidele din coalitia de guvernare au cazut de acord in ceea ce priveste rectificarea bugetara, care va fi adoptata prin ordonanta de urgenta. "Am avut mai multe puncte in discutie in cadrul sedintei coalitiei de astazi. In primul rand vreau…

- Presedintele PNlL, Ludovic Orban, a declarat, marti seara, ca în coalitie s-a ajuns la o întelegere asupra propunerii de rectificare bugetara, fiind eliminate ultimele puncte pe care mai existau discutii si solicitari, potrivit news.ro. "Vreau sa anunt ca ne-am înteles asupra…

- STIRIPESURSE.RO a publicat, in exclusivitate, informațiile ca la o ședința de guvern din 2020, premierul de la acea vreme, Ludovic Orban s-ar fi imbatat, dupa ce ar fi baut, alaturi de alți miniștri, palinca. Premierul Florin Cițu, cel care era ministru de Finanțe la acea vreme, și care a…

- “Am mai discutat si de rectificare, urmeaza sa continuam discutiile fiecare ministru cu premierul, dar eu cred ca in cateva zile se inchide rectificarea si se va trece, probabil saptamana viitoare, la aprobarea Ordonantei pentru rectificarea bugetului, prima rectificare din 2021. Urmeaza o alta rectificare,…

- Ministerul Muncii va pierde cele mai multe fonduri, potrivit unui document de lucru al executivului. Premierul Florin Citu le-a cerut ministrilor responsabilitate si performanta, subliniind ca nu accepta solicitari pentru alocare suplimentara a 40 de miliarde de lei, in conditiile in care executia bugetara…

- „Vom prezenta bineințeles și in coaliție, așa cum am prezentat și anul trecut bugetul in coaliție, dar decizia, modul in care se aloca banii se face la Guvern și nu se face pe criterii politice. Aceștia sunt banii romanilor din taxe și vor fi intotdeauna alocați pe principiul transparenței și eficienței.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si "prin momente grele", fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri. "Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima…