- Ludovic Orban sustine ca nu are "niciun secret" si nimeni nu are despre el informatii care ar putea sa-i faca rau în cariera politica. Liderul PNL a raspuns astfel dupa ce a fost avertizat de catre Rareș Bogdan "sa înceteze campania murdara", pentru ca altfel va începe…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, marturisește ca nu are "niciun secret" si nimeni nu are despre el informatii care ar putea sa-i faca rau in cariera politica. "Sunt un om care sunt in activitatea...

- Presedinte Partidului National Liberal, Ludovic Orban, sustine ca nimeni nu detine informatii despre el care ar putea sa ii faca rau, fiind intrebat daca isi face griji de ce ar putea spune Rares Bogdan despre negocierile pentru coalitie. El a precizat ca de-a lungul carierei sale politice a avut multi…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan l-a rugat pe Ludovic Orban sa înceteze sa duca o campanie murdara si considera ca afirmatiile liderului liberalilor trebuiau tinute în interiorul partidului. „S-ar putea ca nervii mei, care si asa sunt întinsi la maxim, sa plesneasca si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu exclude posibilitatea de a mai aparea candidati la sefia formatiunii. „PNL este un partid democratic, in care nimeni nu a fost descurajat sa candideze daca are o oferta serioasa”, a declarat Orban. Intrebat daca considera tradare faptul ca Rares Bogdan il sustine…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat ‘foarte puternic’ pentru sefia partidului, printre nominalizații europarlamentarului PNL numarandu-se premierul Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau. “Il…

- Președintele USR, Dan Barna, respinge o posibila solicitare de demisie din partea liberalilor pentru ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa scandalul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor. Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, la Parlament, ca soluția tensiunilor din Coaliție „este dialogul”,…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi la Digi24 ca are o relație foate buna cu prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan despre care Ludovic Orban a spus ca este un „șarpe” care l-a „dezamagit”. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din…