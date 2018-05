Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii vor duce negocieri pentru sustinerea motiunii de cenzura cu parlamentari din ALDE si chiar din PSD, care sunt dispusi sa se alature acestui demers, a afirmat, vineri, in Alba, presedintele PNL, Ludovic Orban, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liderul PNL Alba, Mircea Hava, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat, joi, ca Ludovic Orban nu ar fi trebuit sa solicite un vot in Biroul Executiv pentru sustinerea plangerii penale la adresa premierului Viorica Dancila. Hava a completat ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al PNL,…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat vineri, la Constanta, ca partidul va depune motiunea de cenzura atunci cand vor fi indeplinite conditiile optime pentru a avea numarul suficienti de votanti, astfel incat sa fie adoptata de parlament. "Sa nu creada Dragnea ca…

