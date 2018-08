Ludovic Orban susține ca va inlatura PSD de la guvernare prin moțiune de cenzura și spera sa primeasca sprijinul necesar din partea ALDE și UDMR.

''Prin moțiune de cenzura vom inlatura PSD de la guvernare. Aceasta moțiune o vom depune in momentul in care exista șanse reale ca aceasta moțiune sa treaca. La ora actuala nemulțumirea PSD este in creștere. In ultima vreme, ALDE a inceput sa se manifeste oarecum excentric pe anumite teme fața de pozițiile lui Dragnea și aici putem incerca sa gasim suport. De asemenea, UDMR-ul a inceput sa ia distanța de PSD și e posibil ca la urmatorul exercițiu…