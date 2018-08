Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca este halucinant felul in care premierul Viorica Dancila in scrisoarea adresata liderilor Comisiei Europene si ca astfel de mesaje pot afecta grav interesele Romaniei in Uniunea Europeana.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, o acuza pe Viorica Dancila ca a mințit cu nerușinare in scrisoarea trimisa Comisiei Europene, in legatura cu protestele din Romania. Orban susține ca Dancila nu ințelege concepte democratice simple și o acuza ca ii dezinformeaza cu buna știința pe oficialii de la…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila s-a dus la Bruxlles ca sa "minta pentru Dragnea" si, in ciuda averismentelor cu privire la justitia din tara, aceasta le-a spus oficialilor ca habar nu au ce se intampla de fapt. Barna mai spune ca premierul a cerut insistent…

- „Inaltul oficial roman va reitera angajamentul ferm al autoritatilor romane de a asigura un mandat de succes, va evidentia obiectivul Romaniei de a contribui, de o maniera constructiva, la definirea si promovarea interesului comun european, la asigurarea unitatii si coeziunii intre statele membre, precum…

- In cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Dancila mai are programate discutii cu Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala, cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultura si dezvoltare rurala, si cu Gunther Oettinger, comisar european pentru buget si resurse umane, potrivit…

- PSD, miting pentru sustinerea Guvernului. Liderii PSD au stabilit ca manifestatia sa aiba loc pe 9 iunie, adica intr-o saptamana. Surse din PSD au precizat pentru Libertatea ca la miting ar urma sa vina 60.000 de persoane, iar protestul sa fie organizat atat in Bucuresti, cat si in alte orase din tara.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…

- "Am observat aceasta preocupare si am analizat si am ajuns la concluzia, care cred ca va ramane valabila cel putin cateva zile sau saptamani, sa nu comentez in niciun fel nici sesizarea depusa de domnul Orban, nici interpretarile, care de o parte politica s-au facut cu foarta multa isterie. In niciun…