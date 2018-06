Stiri pe aceeasi tema

- Eventuala modificare a Codului Penal si a celui de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta ar fi absurda, a declarat, luni, la RFI, liderul PNL, Ludovic Orban. El a spus ca in cazul in care va fi facut acest abuz, PNL va sesiza Avocatul Poporului, desi pana acum Victor Ciorbea "a refuzat sa-si…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca varianta de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile preconizate la codurile din justitie este una pertinenta și de luat in seama.

- Presedintele comisiei pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, sustine ca modificarea Codurilor penale nu este facuta cu dedicatie pentru liderul PSD Liviu Dragnea, ci pentru intreaga societate. Iordache a dat asigurari ca nu va fi introdus un prag pentru abuzul in serviciu, infractiune…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, a facut publice, miercuri, proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a Codului de Procedura Civila. Comisia va incepe dezbaterea pe cele trei proiecte joi, 19 aprilie,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”, anunta Mediafax. ”Guvernul nu are in intentie sa…

