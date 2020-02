Orban moare de ciuda! Senatorii PSD au votat IMPOTRIVA Ordonantei PNL care viza amanarea dublarii alocatiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: OUG de prorogare Raportul Comisiei de specialitate Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern din 16 ianuarie. In luna decembrie a anului trecut, Camera Deputatilor…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența care amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii. Au fost 94 de voturi pentru respingerea OUG si 14 voturi contra. Legea va ajunge la Camera Deputaților, for decizional.„Se proroga intrarea in…

- Guvernul a anuntat ca va proroga termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii pentru 1 august, insa pentru moment nu este sigur daca se va intampla si atunci. Impactul bugetar s-ar ridica la 6 miliarde de lei. Legea care dubleaza alocațiile la 600 de lei pentru copiii…

- Guvernul Orban amana dublarea alocatiilor pana dupa prima rectificare bugetara. Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca Guvernul va proroga termenul de aplicare a legii care prevede dublarea alocatiei pentru copii pana la momentul primei rectificari bugetare. „Stiti foarte bine ca saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii "probabil ca nu se poate aplica imediat", precizand, insa, ca Guvernul va gasi resursele necesare in cateva luni. "Probabil nu se poate aplica imediat, dar in cateva luni de zile Guvernul va gasi resursele",…

- Cu legea privind dublarea alocațiilor pentru copii promulgata de președintele Iohannis, Guvernul vrea sa amane intrarea in vigoare pana in a doua jumatate a anului. Decizia ar urma sa fie luata in urmatoarea ședința de Guvern, potrivit unor surse politice. De altfel, premierul Ludovic Orban a anunțat…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, in urma cu puțin timp, conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor pentru copii. Șeful statului a semnat marți decretul pentru „promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului…

- "Orban, ai o singura varianta: mareste alocatiile copiilor! Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?!", arata Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook.El sustine ca PNL este incapabil sa guverneze."Il intreb…