- Premierul Ludovic Orban spune ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, nu merge in vacante, ci opereaza in weekend, pentru ca pacientii ca este un doctor renumit si pacientii il cer in mod expres.Prim-ministrul a oferit prima reactie dupa dezvaluirile Libertatea privind contractul lui Victor Costache…

- Premierul Ludovic Orban nu ia in calcul sa il schimbe din funcție pe ministrul Sanatații, Victor Costache, ca urmare a dezvaluirilor aparute in presa,potrivit carora demitarul a modificat condițiile legale, pentru ca un spital privat la care lucreaza sa fie inclus in Programul pentru pacienții cu…

- Ministrul Sanatații Victor Costache este in centrul unui scandal uriaș. Premierul Ludovic Orban sare in apararea acestuia, susținand ca Victor Costache opereaza numai in weekend. „Nu vad niciun fel de conflict de interese”, a spus premierul.„Dl ministru al Sanatații opereaza sambata și duminica.…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri seara ca efectueaza operatii in timpul liber iar ANI i-a permis acest lucru si interventiile sunt efectuate gratuit. Intrebat daca este vorba de o...

- Victor Costache, ministrul Sanatații, cat si Horatiu Moldovan, secretar de stat, si-au pastrat calitatea de medici si opereaza in timpul liber, la clinicile Polisano Sibiu (grupul Medlife), respectiv Spitalul Sanador, clinicile private care beneficiaza de schimbarile la legea sanatatii promovate…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a mentionat la inceputul sedintei de guvern ca are deja un raport preliminar al Corpului de control care denota "o cascada de nereguli deosebit de grave" si ca va face tot posibilul ca acest gen de "eveniment revoltator" sa nu se mai repete, potrivit Agerpres. "Din…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a dat asigurari, in cadrul sedintei de Guvern de luni, ca cei responsabili in cazul femeii care a fost arsa in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca din Capitala, vor fi sanctionati conform legii si a precizat ca a trimis Corpul de Control la…

