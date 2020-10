Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, va fi schimbat joi din functie, precizand ca Traian Berbeceanu este una dintre variantele luate in calcul pentru aceasta calitate. "Am luat decizia de schimbare a prefectului Capitalei. Joi vom opera in Guvern aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat miercuri dimineața ca prefectul municipiului București, Gheorghe Cojanu, va fi schimbat din funcție. Fostul comisar de poliție Traian Berbeceanu este printre “posibilii candidați”. Orban a justificat ca nu putea sa anunțe de luni ca il va schimba din funcție pe prefectul…

- In lumina ultimelor reacții lipsite de consistența ale actualului Prefect al Capitalei, surse spun ca acesta va fi demis. In locul sau, declara sursele, ca va veni un personaj celebru. Este vorba de Traian Berbeceanu. Traian Berbeceanu, angajat de PNL G4Media.ro. citand surse din Executiv, anunța ca…

- Traian Berbeceanu a fost angajat marti ca functionar public la grupul deputatilor PNL, au declarat surse politice, pentru News.ro. Premierul Ludovic Orban ia in calcul schimbarea lui Gheorghe Cojanu cu Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei, numire care poate fi facuta prin hotarare de Guvern.Traian…

- Premierul Ludovic Orban a decis ca la urmatoarea sedinta de Guvern, care ar putea avea loc miercuri sau joi, sa il demita pe prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, au declarat surse din Executiv. Traian Berbeceanu, actualul sef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, ar putea sa il inlocuiasca…

- Comisarul Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia, in prezent șef de cabinet al ministrului de Interne, ar fi varianta pentru funcția de prefect al Capitalei. Premierul Ludovic Orban a decis ca la urmatoarea sedinta de Guvern, care ar putea avea loc miercuri…

- Intalnirea dintre cei trei este programata la ora 09.00 si va avea loc la Ministerul Transporturilor. ”Discutiile vor viza proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei si zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov”, a transmis Ministerul Transporturilor. Primarul ales al Capitalei, Nicusor…

- Pensia minima crește de la 704 lei, cat este in prezent, la 800 de lei, dupa ce punctul de pensie va crește și el, de la 1 septembrie, de la 1.365 de lei, cat este acum, la 1.440 de lei, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, noteaza Mediafax.„Avem majorarea punctului de pensie,…