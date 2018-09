Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor citate, presedintele, prezent la sedinta liberalilor, le-a spus acestora ca Executivul actual este incompetent in organizarea preluarii presedintiei Consiliului UE, in contextul in care este o perioada esentiala, pentru ca este vorba despre post- Brexit. Aceleasi surse sustin ca presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca plafonarea pretului gazelor naturale din productia interna a Romaniei reprezinta “o prostie” si “un populism ieftin”, care se va intoarce impotriva cetatenilor. El sustine ca este “penibil” ca Romania, care este una dintre putinele tari europene…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD nu a majorat pensiile in 2018, ci le-a taiat, aratand ca de la 1 iulie fiecare pensionar a pierdut aproximativ 35% din marirea la care avea dreptul. "Acum in luna iulie, cand Guvernul se bate cu caramida in piept ca a marit pensiile romanilor,…

- Aproximativ 500 de persoane au protestat duminica in fata Palatului Cotroceni impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a Laurei Codruta Kovesi. Protestatarii au afisat pancarte pe care scria "Vrem guvernul nostru, nu guvernul meu", "Run Codruta", "Jos statul paralel", "Prosperitate, nu securitate!".…

- UDMR decide miercuri daca sustine motiunea de cenzura Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: http://www.rmdsz.ro/multimedia. Grupurile parlamentare reunite ale UDMR decid miercuri, 27 iunie, cum vor vota senatorii si deputatii formatiunii, în…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat, joi, demisia din functii ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, acuzandu-i ca au transformat Jandarmeria in „bratul armat al lui Liviu Dragnea”. Barna a declarat totodata ca „este inadmisibil ca intr-un stat european…