Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) "cauta toate solutiile" pentru a asigura medicamentele necesare in farmacii, luand in calcul inclusiv posibilitatea livrarii unor medicamente echivalente, care contin aceeasi substanta activa.



"E cazul Euthyroxului, de exemplu, care are un medicament cu aceeasi molecula. De asemenea, este vorba de (...) un alt medicament, care este folosit, din cate stiu eu, pentru diabet - se cauta o solutie de a fi suplinit cu alta molecula. Aici, Ministerul Sanatatii,…