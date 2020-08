Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a facut, joi, o vizita in Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului in parcul „Carol Schreter” din Petrosani, cu ocazia comemorarii eroilor mineri decedați in minele din Valea Jiului și in timpul grevei din 1929. Seful Executivului a sustinut…

- Premierul Orban la comemorarea eroilor decedati in minele din Valea Jiului Mineri. Foto: Ilie Pintea. Premierul Ludovic Orban a participat astazi, la Lupeni, la ceremonia de comemorare a eroilor decedati în minele din Valea Jiului si în timpul grevei din 1929. Seful Guvernului s-a întâlnit…

- Premierul Ludovic Orban a fost huiduit, la vizita de joi in Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului in parcul „Carol Schreter” din Petrosani. Seful Executivului a sustinut o alocutiune, insa in timp ce vorbea despre problemele minerilor, acesta a uitat denumirea…

- O comisie a Ministerului Energiei este așteptata in Valea Jiului pentru a evalua pagubele produse de inundații la Mina Lupeni, nefuncționala dupa viiturile din ultima perioada. Exploatarea miniera este extrem de importanta, pentru ca alimenteaza Termocentrala Mintia. Reporter: Ilie Pintea – Dupa…

- Aproape 4.500 de apartamente din municipiul Deva au ramas fara apa calda, dupa ce termocentrala Mintia s-a oprit, duminica noaptea, din lipsa de carbune, instalatiile urmand sa fie repornite pe 1 iulie. Potrivit administratorului special al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Cristian…

- Un numar de 370 de angajati au fost evacuati vineri, din subteranul Minei Lupeni, din Valea Jiului, dupa ce apa din inundatii a intrat, prin putul de acces al minerilor, pana in zona galeriilor, unde a ajuns la nivelul de un metru. Operatiunea de evacuare s-a derulat fara probleme, astfel ca toti oamenii…