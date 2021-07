Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca i se pare 'ciudat' ca stenograme ale dosarului DNA in cazul directorului Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, au aparut in presa si a precizat ca dosarul nu-i vizeaza pe colegi de-ai sai.



Orban a fost intrebat daca il afecteaza intr-un anumit mod dosarul DNA in cazul lui Daniel Manole, in contextul in care au aparut stenograme cu lideri ai PNL.



"Sub nicio forma. Deocamdata, este un dosar care nu-i vizeaza pe colegii mei. Nu stiu cum de s-a intamplat sa fie pusi in aceeasi…