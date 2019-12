Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, discuta din nou cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim. Guvernul a propus trei formule de calcul, iar partenerii sociali trebuie sa aleaga una.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca guvernul va incerca sa corecteze Ordonanta 114. Potrivit lui Orban, Guvernul va incerca sa realizeze „corectii la Ordonanta 114, care este un act normativ...

- Premierul Ludovic Orban spune ca strategia Guvernului este sa realizeze tronsonul de autostrada Comarnic-Brasov, fie prin finantare de la buget, fie prin parteneriat public-privat si ca o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in cel mult o luna de zile, relateaza News.ro.Citește și: Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca moțiunea de cenzura cu care se confrunta guvernul Moldovei, condus de Maia Sandu, ridica semne de intrebare legate de parcursul european al țarii vecine. ”Am anuntat foarte clar sprijinul pentru Guvernul condus de Maia Sandu, pentru politica proeuropeana, pentru…

- Ludovic Orban: “Deficitul bugetar la zece luni este in realitate mult mai mare. A fost mentinut sub 3% pe spinarea mediului de afaceri” Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca deficitul bugetar la zece luni este, ''in realitate'', mult mai mare de 2,8% din PIB. "Suntem…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va stabili o noua taxa pentru autoturisme, dand asigurari ca va fi calculata astfel incat sa fie aprobata de catre Comisia Europeana. ”Trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul isi doreste dezvoltarea industriei nationale de aparare, el aratand ca asocierea pentru producerea transportorului Piranha 5 este un exemplu de bune practici.Noul premier a participat la inaugurarea capacitatii de productie si mentenanta…

- Fara nicio licitație, fara nicio rușine, Dancila a facut cadou OMV, firma la care lucreaza soțul, piața de gaze a Romaniei! Guvernul condus de catre Viorica Dancila i-a facut cadou firmei la care lucreaza sotul acesteia o piata de miliarde de metri cubi de gaze. Piata romaneasca de gaze. Fara nicio…