Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban considera ca Nicusor Dan are capacitatea de a castiga Primaria Capitalei deoarece el cunoaste problemele Bucurestiului si are solutii pentru a rezolva problemele cetatenilor. "Nicusor Dan este candidatul PNL si candidat care este sprijinit de partenerii nostri. Nicusor Dan are…

- Deputatul independent Nicusor Dan spera ca partidele de dreapta vor veni cu candidati unici la primariile de sector. "Eu cred ca politicienii, daca sunt de buna credinta, trebuie sa inteleaga ca sunt vehiculele aspiratiilor oamenilor care traiesc in localitatile pe care vor sa le reprezinte. Exista…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a criticat, vineri, boicotarea conferintei de presa a lui Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, aratand ca trotuarele, drumurile publice, parcurile si gradinile sunt spatii publice si apartin fiecarui bucurestean. "Nu este un scandal. Niste nesimtiti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat, vineri, dupa ce candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei a fost din nou bruiat in timpul unei conferinte de presa, afirmand ca “nenorocitii care isi bat joc de Bucuresti, toti haidamacii lui Firea si ai lui Pandele” nu ii permit lui Nicusor Dan…

- "Contrazic aceasta informatie (conform careia PNL a scazut in sondajele de opinie - n.r.). In general, se dau publicitatii sondaje de opinie cu scopul de a manipula. Partidul National Liberal sta bine in sondaje si cei care dau publicitatii sondajele urmeaza sa creeze aceasta perceptie ca Partidul…

- Ludovic Orban a declarat ca partidul sau nu se schimba, mai ales ca are și amintirea neplacuta a alegerilor din 2016, cand s-au rulat patru candidați, iar rezultatul aafost dezastruos. Rares Bogdan a anuntat cand ar putea avea loc alegerile locale. USR si PMP sunt de acord cu propunerea PNL…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut sa infirme zvonurile care indicau ca liberalii nu-l mai susțin pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei și a spus ca spera ca in perioada urmatoare intreg blocul de dreapta sa se incoloneze in spantele lui Nicușor Dan. ”Cu siguranța! Nicușor Dan nu este doar candidatul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut sa infirme zvonurile care indicau ca liberalii nu-l mai susțin pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei și a spus ca spera ca in perioada urmatoare intreg blocul de dreapta sa se incoloneze in spantele lui Nicușor Dan.”Cu siguranța! Nicușor Dan nu este…