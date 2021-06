Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a reacționat dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca ea, Rares Bogdan si Robert Sighiartau l-au parasit la negocierile pentru formarea coalitiei. Turcan susține ca "adevarul este cunoscut în tot partidul" - Ludovic Orban a cedat trei ministere importante - Fonduri…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a trecut in tabara lui Florin Cițu și il va vota pe acesta la Congresul PNL. Orban arata ca el are sprijinul filialei PNL Vaslui și al delegaților care vor veni de aici, iar Nelu Tataru joaca pe cont propriu.…

- Ludovic Orban nu se considera un politician prea batran pentru a mai conduce PNL. Intr-o declarație de presa facuta joi in Parlament, el le-a raspuns lui Florin Cițu și Emil Boc care au spus ca PNL „are nevoie de un suflu nou” prin a arata ca a promovat mulți tineri, dar unii l-au dezamagit, potrivit…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Propunerea Biroului Executiv este ca alegerile in filiale sa inceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc in 25 septembrie, cu prezenta fizica a 5.000 de delegati. Cel mai…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca el l-a susținut pe Florin Cițu sa avanseze in cariera sa politica, de aceea și la Congresul PNL l-ar dori in echipa lui. In PNL se discuta foarte serios despre faptul ca Florin Cițu va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la Congres. ”Deocamdata…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Petresti, judetul Dambovita, ca el cunoaste foarte bine partidul si ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea acestuia in deplina cunostinta de cauza si ca nu ii este teama de nimic in acest…

- Din ce in ce mai perseverent, Florin Citu incepe sa se detaseze in primul rand de cei doi vicepremieri. Si Dan Barna si Kelemen Hunor apar in public, posteaza diverse declaratii sau doar isi expima anumite opinii in calitate de lideri ai formatiunilor politice pe care le conduc. Desi personalitati marcante,…