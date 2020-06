Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care vor avea temperatura mai mare de 37,3 grade ori care se vor confrunta cu alte probleme de sanatate vor avea șansa sa susțina examenele in a doua sesiune a Bacalaureatului. Informația a fost confrimata chiar de premierul Ludovic Orban.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tatatu, a anuntat ca o noua sesiune speciala a examenului de Bacalaureat 2020 ar putea fi organizata in luna iulie pentru elevii care nu pot fi primiți in salile de examen la prima sesiune, din cauza ca au temperatura mai mare de 37,3 grade sau nu se pot prezenta din alte…

- Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va organiza o a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, la doua saptamani dupa cea inițiala, care debuteaza la 22 iunie. La ea vor putea participa elevii care se afla in izolare sau au temperatura, la data la care ar trebui sa susțina examenul.”Am avut…

- Absolvenții de liceu pot da Bacalaureatul in prima sesiune chiar daca au febra, care nu le permite intrarea in sala, a subliniat vineri seara ministrul Educației, Monica Anisie, la Digi 24. Ei pot da examen in condiții speciale, o procedura valabila și in anii trecuți. „Metodologia de Bacalaureat prevede…

- Elevii aflați in izolare sau confirmați pozitiv pentru COVID-19 vor susține probele de Evaluare Naționala conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației, informeaza portalinvatamant.ro, fa cand referire la un ordin al ministrului Monica Anisie publicat vineri in Monitorul Oficial.…

- Sesiunile de pregatire pentru BAC și Evaluarea Naționale, destinate elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a, se vor desfașura in școli cu anumite condiții. Elevii vor purta masca, li se va masura temperatura la intrarea in școala și vor fi conduși de un cadru didactic pana in clasa pe parcursul pregatirii…

- “Referitor la note, da, elevii pot fi notați pe baza a ceea ce au realizat in aceasta perioada pot fi notați, iar nota poate fi trecuta in catalog cu acordul elevului sau al parintelui, daca vorbim despre minori”, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie.

- Elevii care sunt diagnosticati cu COVID-19 pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala cu masuri de siguranta, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. ‘Acestia (n.r. copii diagnosticati cu COVID-19) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in…