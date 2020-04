Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala: Romanii din strainatate sunt cei mai mari investitori pentru tara. Suma trimisa anul trecut Romanii din strainatate au trimis in tara anul trecut 7,2 miliarde de dolari. Romania a atras investitii straine in valoare de 5,7 miliarde de dolari, in 2019 Romanii din strainatate investesc…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a aprobat unanim, in ședința extraordinara, o hotarare prin care recomanda bancilor licențiate sa se abțina de la distribuirea dividendelor catre acționari și alte forme de distribuire a capitalului, cel puțin pana la 30

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au coborat cu 4,76%, la 34,123 miliarde de euro, la 31 martie 2020, de la 35,830 miliarde de euro la 29 februarie 2020, conform unui comunicat al bancii centrale remis, miercuri, Agerpres. In cursul lunii martie au avut loc intrari de 3,252 miliarde…

- PSD reactioneaza rapid la acuzatiile lui Ludovic Orban legate de stocurile de materiale sanitare necesare combaterii epidemiei de coronavirus. Dupa ce premierul a acuzat guvernele PSD ca au lasat rezervele goale, PSD aminteste ca guvernul liberal avea timp sa ia masuri, insa a tratat cu superficialitate…

- Da, banii sunt sunt murdari, la propriu, dupa cum spune consilierul de strategie al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Adrian Vasilescu. Acesta a atenționat, in cadrul unei emisiuni la Digi24, ca banii cash sunt o metoda de transmitere a virusului, in contextul epidemiei COVID-19....

- Procurorii anticorupție au descins astazi în forța la sediul Bancii Naționale a Moldovei în dosarul privind frauda bancara. Conform surselor ZdG, ar fi fost reținuți doi viceguvernatori, printre care Aureliu Cincilei, soțul deputatei democrate Ruxanda Glavan, precum și alți angajați…

- Desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru trebuie sa aiba ca scop asigurarea coagularii unei majoritați parlamentare in vederea formarii unui nou Guvern, arata CCR in comunicatul oficial in care anunța neconstituționalitatea desemnarii lui Ludovic Orban in funcția de premier.Valer…

- Pe vremea cand se lupta cu Soros, multinationalele si simtea asasini in ceafa, Liviu Dragnea cerea din pozitia de sef al Camerei Deputatilor si al PSD repatrierea aurului din Anglia. Banca Nationala a dezvaluit care sunt costurile de transport a rezervei de aur. Potrivit adresei Guvernului costurile…