Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei romanilor de pretutindeni in care spune ca cei care au ramas in tara si, mai ales, cei care si-au asumat o misiune de reprezentare, au datoria si responsabilitatea de a le reda increderea celor din diaspora.



''Astazi este ziua romanilor de pretutindeni. Eu nu o vad ca pe o zi de sarbatoare, ci ca pe o zi de reflectie. Cei care au plecat, cei care si-au lasat in spate familiile, prietenii si locurile natale, nu au facut-o din placere, ci din nevoie. Au plecat in cautarea unui loc de munca mai bun, unui salariu…