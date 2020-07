Premierul Ludovic Orban considera ca este nevoie de punerea in valoare, mai eficient, a potentialului sectorului cooperatiei, iar acesta sa fie ajutat sa depaseasca dificultatile provocate de restrangerea activitatii din cauza pandemiei de coronavirus.



Seful Guvernului a transmis sambata un mesaj de Ziua Internationala a Cooperatiei, "un segment de activitate cu o traditie indelungata in tara noastra".



"In Romania, cooperatia mestesugareasca a devenit o alternativa socio-economica importanta pentru comunitatile din locatii considerate neprofitabile de catre firmele private,…