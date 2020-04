Premierul Ludovic Orban a adresat, sambata, un mesaj cu ocazia Pastelui catolic si Floriilor ortodoxe, in care indeamna la speranta si afirma ca impreuna vom reusi sa depasim "aceasta cumpana grea din viata noastra". "In aceste vremuri dificile pentru tara noastra si pentru omenire, duminica ne vom bucura totusi, credinciosi romano-catolici, reformati, unitarieni, evanghelici si ortodocsi, deopotriva, de o dubla sarbatoare: Pastele Catolic si Floriile Ortodoxe. Stiu ca este un moment extrem de dificil pentru toti credinciosii. Este pentru prima oara in ultimele patru secole cand Biserica Catolica…