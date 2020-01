Orban merge azi la Cotroceni pentru a discuta cu Iohannis despre anticipate

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste vineri, la ora 11,00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, una dintre temele de discutie fiind posibilitatea declansarii de alegeri anticipate, potrivit Agerpres.Intr o conferinta de presa sustinuta joi, Iohannis a spus ca alegerile anticipate sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca alegerile anticipate sunt posibile si ca se va implica pentru a promova conceptul de alegeri anticipate. "Da, imi doresc alegeri anticipate!", a spus seful statului. El a mentionat ca este evident faptul ca, pentru a ajunge la anticipate,…

- "Este, evident, motiunea de cenzura o varianta prin care se poate initializa acest proces, dar tehnic si demisia este o metoda prin care se poate initializa acest demers. Aceste chestiuni le voi discuta si cu premierul si cu altii, chiar maine voi avea aici, la Cotroceni, o discutie cu premierul…

- UDMR sustine organizarea alegerilor anticipate, pentru ca Romania sa aiba un guvern cat mai stabil din punctul de vedere al sustinerii parlamentare, a declarat liderul deputaților Uniunii, Korodi Attila, citat de Agerpres. El a precizat ca șansele unui scrutin inainte de termen au crescut, in comparație…

- UDMR sustine organizarea alegerilor anticipate, pentru ca România sa aiba un guvern cât mai stabil din punctul de vedere al sustinerii parlamentare, a declarat liderul deputaților Uniunii, Korodi Attila, citat de Agerpres. El a precizat ca șansele unui scrutin înainte de termen au…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, ca nu ar trebui sa se organizeze alegeri anticipate în România, deoarece exista un Guvern, un președinte și un Parlament, astfel ca nu exista nicio criza pentru declanșarea alegerilor anticipate, scrie Mediafax.„În…

- Membrii Guvernului condus de Ludovic Orban au depus, luni, 4 noiembrie 2019, la ora 19.00, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functii, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis: ”Va doresc un mandat de mare succes, chiar daca, din pacate, nu va fi un mandat intreg…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a urat, marti, premierului desemnat, Ludovic Orban, succes si inspiratie in formarea guvernului si in negocierea votului pentru investire. "Multumesc, domnule prim-ministru desemnat! Va doresc mult succes, inspiratie in formarea guvernului si in negocierea voturilor pentru…