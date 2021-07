Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a reiterat, sambata, ca oamenii care reprezinta partidul la guvernare sunt hotarati de forurile statutare ale PNL si "niciunui membru al PNL nu i se poate conditiona sustinerea in cariera politica in functie de optiunea politica pe care o are la un anumit moment". "Oamenii care ne reprezinta in guvernare sunt hotarati de forurile statutare ale PNL si trebuie sa actioneze in numele forurilor statutare ale PNL. Este un lucru foarte important. Nu PNL trebuie sa tina cont de puterea administrativa care a fost incredintata unor membri PNL…