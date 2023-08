Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Ordonanța de urgența cu peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Declarații Ciolacu și Boloș Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta cu peste 50 de masuri privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a avut, miercuri,…

- Surse politice anunța ca a fost agreat in coaliție pachetul de masuri fiscale. Va fi impozitare pe praguri la microintreprinderi, dar și angajații din IT vor plati impozit de la un anumit venit in sus.

- Liderii coalitiei de guvernare dezbat din nou masurile de reducere a cheltuielilor publice si de crestere a veniturilor. Ultima varianta vizeaza desfiintarea a 200 de mii de posturi neocupate din sistemul public, pe langa cresterile de taxe analizate in ultimele saptamani.

- Radu Oprea, ministrul Economiei, a spus ca nu ințelege rațiunea din spatele cotei de TVA de 5% aplicate la ambarcațiunile de lux, o propunere venita din partea Coaliției. El a adaugat ca aceasta masura nu aduce niciun beneficiu majoritații romanilor, care caștiga salariul minim pe economie. „Nu am informații…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, incepand cu ora 14:00, cu președintele PNL, ministrul Finanțelor și ministrul Fondurilor Europene pentru a discuta despre masurile de reducere a deficitului bugetar, potrivit unor surse News.ro.

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor publice, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. ‘Sunt sigur ca mare parte cunoasteti acest demers al Guvernului de a adopta o serie de masuri in vederea unei chibzuiri mai corecte, mai eficiente a banului public.…

- Ordonanta cu reducerile de cheltuieli intra vineri in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca, el precizand ca fondurile alocate pentru bunuri si servicii vor fi reduse cu 10%, se diminueaza posturile de consilieri cu 50%, se suspenda angajarile in institutiile statului, mai putin…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata saptamana viitoare de guvern, sustin prim-ministrul Nicolae Ciuca si seful PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi lideri ai coaliției au explicat ca nu se pune problema impozitarii mediului privat.