Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a declarat luni ca in Comitetul pentru situatii de urgenta se analizeaza posibilitatea inchiderii scolilor in contextul epidemiei de coronavirus, insa a subliniat ca o astfel de masura nu poate fi luata usor si ca este nevoie sa fie pregatita. "Am vazut ca toata lumea se pricepe la toate masurile pe care ar trebui sa le ia Guvernul. Aceasta masura este in analiza. Nu este o masura care poate fi luata usor, pentru ca (...) o masura de inchidere a scolilor perturba procesul educational si lipseste copiii, elevii, de posibilitatea de a primi toate…