Orban: Măștile vor fi obligatorii în toate spațiile închise, inclusiv la serviciu „In spații inchise (vor fi obligatorii maștile - n.r.). La birou, in spațiile comerciale inchise, in mijloacele de transport in comun, la locul de munca. Ceea ce sunt definite ca spații inchise”, a explicat Orban la B1tv. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis a anunțat in urma cu o zi ca dupa data de 15 mai, cand nu va mai fi nevoie de declarații pentru a ieși din case, purtarea maștii devine obligatorie in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun. Romanii ar trebui sa se obișnuiasca cu aceasta masura, care va ramane in vigoare cel mai probabil pana anul viitor, cand pandemia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

