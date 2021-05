Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca cele peste 11 milioane de masti achizitionate in perioada starii de urgenta si care nu au fost distribuite trebuie sa ajunga la persoanele defavorizate. Orban a mentionat ca este "o chestiune de bunavointa" ca Ordonanta de urgenta pe baza careia s-au facut aceste achizitii in starea de urgenta sa fie modificata si sa se permita distribuirea in starea de alerta. "Mastile trebuie distribuite la persoanele defavorizate.(...) E mare problema sa treci (in OUG -n.r.) si stare de alerta? Este o chestiune de bunavointa. Scopul era…