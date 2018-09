Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca PNL va initia saptamana viitoare un proiect legislativ pentru modificarea legii CCR, prin care sa se permita posibilitatea controlului constitutional si asupra ordonantelor de urgenta, nu doar a legilor.

- Orban, despre ”atacurile demente ale PSD”. Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat atitudinea social-democraților la adresa protestelor din 10 august, dar și la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Condamnam ferm toate atacurile demente ale PSD impotriva protestatarilor și a lui Iohannis. PSD traiește…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a catalogat drept "o minciuna gogonata" afirmația lui Liviu Dragnea potrivit careia președintele Klaus Iohannis le-ar fi spus liberalilor ca vrea sa negocieze cu Calin Popescu-Tariceanu pentru a rupe coaliția PSD-ALDE."Este o minciuna gogonata a lui Dragnea, de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, pentru redefinirea noțiunii de familie, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminica a lui octombrie."Am discutat si cu colegii, si la începutul lunii septembrie, în…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca social-democratii trebuie sa decida in Comitetul Executiv daca sunt "cetateni ai Romaniei" sau sunt "iobagi pe mosia lui Liviu Dragnea". "PSD trebuie sa aleaga intre Liviu Dragnea si Romania, intre a fi fideli Romaniei sau a ramane slugile lui…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a spus joi ca exista informatii „aproape certe” ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…