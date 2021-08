Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca Emil Boc nu este in masura „sa dea lectii politice despre managementul partidului”, primarul municipiului Cluj-Napoca i-a dat replica. „Am castigat cinci alegeri directe, nu-mi amintesc ca domnul Orban sa fi castigat vreo competitie directa, incat sa primesc lectii…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca la congresul PNL din 25 septembrie nu se alege o “echipa castigatoare”, ci presedintele partidului, intr-o competitie la care participa actualul presedinte si premierul Florin Citu. „Eu am avut modestia sa nu pun ‘echipa castigatoare’, desi ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, nu este in masura „sa dea lectii politice despre managementul partidului” ori ca faca aprecieri cu privire la scorul politic al PNL. Orban a reamintit ca Boc a preluat conducerea unui partid care avea 40 la suta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii atrage atenția lui Emil Boc. Orban susține ca Boc nu are rezultatele necesare și capacitatea pentru a aduce reproșuri in partid, mai ales ca fostul PDL a scazut in sondaje cand era condus de Boc. „Sunt un om constructiv. M-aș feri in locul dl. Boc sa fac…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale. In aceste condiții, și Orban ia ”cu mare seriozitate in calcul aceasta posibilitate”. “Orice candidat la presedintia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale. „Eu iau cu mare seriozitate in calcul aceasta posibilitate”, a mai sustinut Orban. Președintele PNL…

- Presedintele PNL Sector 2, Monica Anisie, fost ministru al Educatiei, a transmis, sambata, un mesaj colegilor de partid in care le cere sa inceteze luptele interne. Alegerile interne din PNL au generat numeroase tensiuni si acuze intre cele doua tabere – cea a premierului Florin Citu si cea a liderului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…